شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

الوصول للخدمة

تعلن الوزارة عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي في أسواق الماشية المؤقتة.



للوصول إلى الخدمة:https://t.co/15R3lrSMps pic.twitter.com/NrZfRZ196g — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) June 9, 2024

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي في أسواق الماشية المؤقتة.وبينت أن الخدمة متاحة في مدينة الرياض فقط.وتهدف الخدمة إلى تخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسية في مدينة الرياض. للوصول إلى الخدمة:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA)إضافة إلى التسهيل على المستفيدين بشراء الاضاحي بالقرب من سكنهم، والتسهيل على مربي الماشية في حجز موقع للبيع.وأوضحت الوزارة أن الخدمة في حي الجنادرية وحي المشاعل وحي العارض وحي بدر زحي ظهرة لبن.ويمكن الوصول للخدمة عبر الرابط: https://t.co/15R3lrSMps