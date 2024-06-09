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"البيئة" تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي في أسواق الماشية المؤقتة.
وبينت أن الخدمة متاحة في مدينة الرياض فقط.

الوصول للخدمة

وتهدف الخدمة إلى تخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسية في مدينة الرياض. للوصول إلى الخدمة:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA)
إضافة إلى التسهيل على المستفيدين بشراء الاضاحي بالقرب من سكنهم، والتسهيل على مربي الماشية في حجز موقع للبيع.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة في حي الجنادرية وحي المشاعل وحي العارض وحي بدر زحي ظهرة لبن.
ويمكن الوصول للخدمة عبر الرابط: https://t.co/15R3lrSMps
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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