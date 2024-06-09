شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي في أسواق الماشية المؤقتة.
وبينت أن الخدمة متاحة في مدينة الرياض فقط.
إضافة إلى التسهيل على المستفيدين بشراء الاضاحي بالقرب من سكنهم، والتسهيل على مربي الماشية في حجز موقع للبيع.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة في حي الجنادرية وحي المشاعل وحي العارض وحي بدر زحي ظهرة لبن.
ويمكن الوصول للخدمة عبر الرابط: https://t.co/15R3lrSMps
وبينت أن الخدمة متاحة في مدينة الرياض فقط.
الوصول للخدمةوتهدف الخدمة إلى تخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسية في مدينة الرياض. للوصول إلى الخدمة:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA)
تعلن الوزارة عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي في أسواق الماشية المؤقتة.— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) June 9, 2024
للوصول إلى الخدمة:https://t.co/15R3lrSMps pic.twitter.com/NrZfRZ196g
إضافة إلى التسهيل على المستفيدين بشراء الاضاحي بالقرب من سكنهم، والتسهيل على مربي الماشية في حجز موقع للبيع.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة في حي الجنادرية وحي المشاعل وحي العارض وحي بدر زحي ظهرة لبن.
ويمكن الوصول للخدمة عبر الرابط: https://t.co/15R3lrSMps