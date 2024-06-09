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بطاقة الحملة والبطاقة الصحية.. إضافة في "نسك" للتيسير على الحجاج 

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة الحملة والبطاقة الصحية.. إضافة في "نسك" للتيسير على الحجاج  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة الحملة والبطاقة الصحية متاحة عبر تطبيق نسك.
وبينت أنها لتسهيل التواصل بين الحاج وحملته ولتحسين جودة الرعاية الصحية لضيف الرحمن. ⁧This is a Twitter Status⁩
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⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)

ميزات البطاقة

بينت الوزارة أن ميزات البطاقة تشمل:
  • معلومات التواصل للحملة
  • سكن الحاج بمكة المكرمة
  • سكن الحاج بالمدينة المنورة
  • سكن الحاج بالمشاعر المقدسة
  • فصيلة الدم
  • التطعيمات المتلقاة
  • الأمراض المزمنة
  • الإعاقات إن وجدت
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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