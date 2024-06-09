شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة الحملة والبطاقة الصحية.. إضافة في "نسك" للتيسير على الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة الحملة والبطاقة الصحية متاحة عبر تطبيق نسك.
وبينت أنها لتسهيل التواصل بين الحاج وحملته ولتحسين جودة الرعاية الصحية لضيف الرحمن. This is a Twitter Status
This is a Twitter Status
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
وبينت أنها لتسهيل التواصل بين الحاج وحملته ولتحسين جودة الرعاية الصحية لضيف الرحمن. This is a Twitter Status
This is a Twitter Status
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
البطاقة الصحية وبطاقة الحملة؛ إضافة جديدة في #تطبيق_نسك، تيسّر للحاج الحصول على الرعاية الصحية، وتوفّر له كافة المعلومات وبيانات السكن في مكة والمدينة والمشاعر المقدّسة.— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 8, 2024
#لا_حج_بلا_تصريح
#حج_1445هـ
#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/SjOn4UrRHE
ميزات البطاقةبينت الوزارة أن ميزات البطاقة تشمل:
- معلومات التواصل للحملة
- سكن الحاج بمكة المكرمة
- سكن الحاج بالمدينة المنورة
- سكن الحاج بالمشاعر المقدسة
- فصيلة الدم
- التطعيمات المتلقاة
- الأمراض المزمنة
- الإعاقات إن وجدت