شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة الحملة والبطاقة الصحية.. إضافة في "نسك" للتيسير على الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

البطاقة الصحية وبطاقة الحملة؛ إضافة جديدة في ⁧#تطبيق_نسك، تيسّر للحاج الحصول على الرعاية الصحية، وتوفّر له كافة المعلومات وبيانات السكن في مكة والمدينة والمشاعر المقدّسة.



⁧#يسر_وطمأنينة

ميزات البطاقة

معلومات التواصل للحملة

سكن الحاج بمكة المكرمة

سكن الحاج بالمدينة المنورة

سكن الحاج بالمشاعر المقدسة

فصيلة الدم

التطعيمات المتلقاة

الأمراض المزمنة

الإعاقات إن وجدت

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة الحملة والبطاقة الصحية متاحة عبر تطبيق نسك.وبينت أنها لتسهيل التواصل بين الحاج وحملته ولتحسين جودة الرعاية الصحية لضيف الرحمن. بينت الوزارة أن ميزات البطاقة تشمل: