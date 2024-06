شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

درجة الحرارة بالسعودية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من أمطار متوسطة على الحناكية والمهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.وتشهد معظم مناطق المملكة ارتفاع في درجات الحرارة تلامس الخمسين درجة مئوية مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، بما في ذلك المنطقة الشرقية التي تتعرض لرياح نشطة شمالية شرقية جافة تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم"، إن نشاط الرياح الشمالية، والشمالية الشرقية يستمر على القطاع الشرقي من المملكة، لافتًا إلى أن هذه الرياح حارة جافة تؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى.