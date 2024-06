شكرا لقرائتكم خبر عن طقس متنوع.. ضباب وأمطار وأتربة وموجة حارة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من طقس متنوع على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين تشمل موجة حارة وضبابًا وأمطارًا خفيفة وأتربة مثارة.ويتوقع المركز انتشار الضباب على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، حالا الساعة 8 صباحًا، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات.كما تشهد العديد وذعبلوتن أتربة مثارة، حتى الساعة 5 صباحًا، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويُتوقع أن تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.ونبه المركز من موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، مع ارتفاع في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.ويشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.