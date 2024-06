شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الداخلية يرعى حفل استعراض قوات أمن الحج لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أمن الحج

الدمام - شريف احمد - وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على استعدادات قوات أمن الحج لهذا العام.وانطلق الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج، مساء اليوم، برعاية سمو وزير الداخلية. لحظة إعطاء سمو وزير الداخلية "رئيس لجنةالحج العليا" الأمير عبدالعزيز بن سعود الإشارةببدء العرض العسكري لـ This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الـ ؏َ ــ ـو جـ ـا (@ALAwja_)سبق وأكدت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على أمنهم.وأكدت أنه من خلال التجارب السابقة، فالجميع يعلم أن قوات الطوارئ الخاصة، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية قادرة على تلبية أمن الحج، واحتياج ضيوف الرحمن في النواحي الأمنية