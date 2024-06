شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.254 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي، من انتزاع 1.254 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.منها لغم واحد مضاد للأفراد، و18 لغمًا مضاداً للدبابات، و1.232 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.واستطاع فريق "مسام" نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و859 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قطعبة بمحافظة الضالع، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد، و13 لغمًا مضادًا للدبابات، و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وفي محافظة لحج تمكن الفريق من نزع 9 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة، ونزع 110 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، وفي محافظة مأرب استطاع الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات، و199 ذخيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة بمديرية رغوان.وفي محافظة تعز، نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات بمديرية المندب، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 24 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، إلى جانب نزع 7 ذخائر غير منفجرة بمديرية صبر، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، و12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.ووصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 446 ألفًا و112 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.