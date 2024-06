شكرا لقرائتكم خبر عن لحج آمن.. نصائح "الصحة" للحجاج في ظل ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

بيئة صحية وآمنة للحجاج

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبد العالي، إن موسم حج هذا العام يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، ما يشكل خطورة على صحة الحجاج.وأكد متحدث الصحة على أهمية اتباع الحجاج للإرشادات الصحية التي أصدرتها الوزارة، ومنها حمل المظلات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، والحرص على أخذ فترات راحة بين المناسك للحد من الإرهاق والإجهاد الحراري.وشدد العبد العالي على ضرورة التزام الحجاج بهذه التعليمات لضمان سلامتهم وصحتهم خلال أداء مناسك الحج، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل الجهود لتوفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة. وأعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، بتفاوت ما بين حار إلى شديد الحرارة، وبدرجات تتراوح بين (45 - 48) درجة مئوية، مع فرص ضئيلة لهطول الأمطار، ما يدعو إلى اتباع الإرشادات الصحية المتمثلة في حمل المظلة وشرب كميات كافية من الماء بانتظام، وعدم التعرض المباشر للشمس، والاستراحة بين المناسك.