السعودية | أكثر من 15 ألف مستفيد من حملة مركز الملك سلمان للإغاثة لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أولت المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية القطاع الصحي في الدول المحتاجة حول العالم وفي مقدمتها اليمن اهتمامًا بالغًا، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تتعلق بصحة الإنسان وسلامته.

وضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع الصحة ورفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين في اليمن، نفذ المركز مشروع حملة التحصين ضد الحصبة وإحصاء النساء الحوامل في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بمحافظة حجة، ومديرية رازح بمحافظة صعدة خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 30 مايو 2024م، استفاد منه 15.384 فردًا، وذلك لما يشكله مرض الحصبة المعدي من خطورة بالغة تهدد حياة الأطفال خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن.

وبهذا الصدد قام المركز بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بالاستجابة السريعة وتنفيذ مشروع حملة التحصين ضد الحصبة وإحصاء النساء والحوامل في اليمن عبر ثلاثة أنشطة رئيسة، تمثل النشاط الأول للمشروع بتنظيم حملة تطعيم الأطفال دون سن 18 عاماً ضد مرض الحصبة من خلال 17 عاملاً صحيًا توزعوا في مركز الجعدة الصحي، ومركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الدير، وعيادة بني حسن، وعيادة وعلان، وعيادة الغرزة، والمستشفى الميداني، إضافة إلى العيادة الطبية بمخيم رازح بمحافظة صعدة، إلى جانب إرسال سبع فرق ميدانية متحركة قامت بتغطية ما يقارب 70 منطقة وقرية توزعت في المديريات المستهدفة.

فيما تم في النشاط الثاني للمشروع تنفيذ حملة توعوية تثقيفية لجميع فئات السكان من خلال توزيع منشورات وملصقات تبين ماهية مرض الحصبة وأهم أعراضه، وكيفية تجنبه والحد من انتشاره، وطريقة التعامل مع حالات المشتبه بإصابتها، وأبرز الإجراءات الوقائية، ومناطق وآلية تقديم خدمة التحصين خلال فترة الحملة، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع للحصول على اللقاحات.وفي النشاط الثالث للمشروع جرى حصر عدد النساء الحوامل في المديريات المستهدفة ومتابعتهن وتعزيز التحصين المبكر للأطفال؛ بهدف الوصول إلى إحصاءات موثقة وبما يمكن من عمل تخطيط سليم للخدمات الصحية فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية سواءً قبل أو بعد الولادة ومعرفة الوضع الصحي للأمهات الحوامل وتحديد الاحتياجات.

ويأتي ذلك في إطار المساعي النبيلة للمملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق من خلال توفير مشروعات صحية متكاملة للمرضى والمصابين، والنهوض بالقطاع الطبي اليمني والارتقاء بخدماته.

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