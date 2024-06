شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

القضايا الإقليمية والدولية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.ورحب سمو ولي العهد، بولي عهد الكويت في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سموه عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ مشعل جراح صباح الحمد الصباح، والشيخ صباح فهد صباح الناصر الصباح، والشيخ أحمد سالم العلي السالم الصباح، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ مشعل جابر عبدالله الصباح، والشيخ مبارك عبدالله مبارك الصباح، والشيخ فراس سعود عبدالله علي المالك الصباح، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.