تقنيات متقدمة وبرامج متنوعة.. كيف استعدت "الإذاعة والتلفزيون" لموسم الحج؟

"السديس": الاستعراض العسكري عكس جاهزية القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة أمن #الحج، لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لضيوف الرحمن



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