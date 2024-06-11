شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التسجيل.. استقبال طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في #وزارة_الدفاع، تواصل استقبال طلبات التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.



التقديم على الرابط التالي:https://t.co/2UggsvukkT pic.twitter.com/d8RU2nFpQE — وزارة الدفاع (@modgovksa) June 11, 2024

الدمام - شريف احمد - تواصل اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، استقبال طلبات التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.وأوضحت أن التقديم يكون من هنا. التقديم على الرابط التالي:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الدفاع (@modgovksa)