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رابط التسجيل.. استقبال طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التسجيل.. استقبال طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، استقبال طلبات التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.
وأوضحت أن التقديم يكون من هنا. التقديم على الرابط التالي:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الدفاع (@modgovksa)
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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