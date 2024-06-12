شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ملعقة بديلة للكيراتين هتفرد شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد وهيخليه ناعم حرير في ساعة واحدة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبحث العديد من السيدات عن طرق لفرد الشعر المجعد، فتلجأ العديد من الفتيات لشراء منتجات جاهزة لحل هذه المشكلة المزعجة، ولكن هذه المنتجات تكون بأسعار باهظة الثمن وغير فعالة، كما أنها تترك أثار جانبية على فروة الرأس والشعر أيضًا، ولكن اليوم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كيراتين طبيعي باستخدام مكون الخميرة الجبار بفوائده المتعددة والتي من أهما فرد ونعومة الشعر في أسرع وقت.

طريقة عمل كيراتين الخميرة وعصير الليمون نقدم لكم اليوم وصفة قوية لفرد الشعر بالكيراتين باستخدام الخميرة الفورية فقط كل ما عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية. خمس ملاعق كبيرة من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير:

احضري طبق صغير الحجم يناسب تحضير الوصفة. ضعي بداخلة كمية الخميرة الفورية والماء الدافئ واخلطي حتي تذوب الخميرة جيدًا. اغسلي الشعر جيدًا بالماء واتركيه مبلل. وزعي الخليط على الشعر المبلل واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة واحدة. اغسلي شعرك جيدًا بعد مرور المدة المذكورة بالماء والشامبو الخاص بك وتخلصي من بقايا الخليط العالقة بالشعر. كرري هذه الوصفة مرة اسبوعيًا للحصول على شعر ناعم مثل الحرير. طريقة عمل كيراتين الخميرة وزيت الزيتون لمعرفة اقوى الوصفات التي تستخدم في فرد الشعر باستخدام الكيراتين وزيت الزيتون فقط كل ما عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية. نصف كوب كبير من الماء الدافئ. طريقة التحضير:

جهزي وعاء صغير الحجم لتحضير الكيراتين. ضعي بداخلة الماء، الدافئ والخميرة الفورية وامزجيهم جيدًا ثم أضيفي إليهم زيت الزيتون واخلطي جيدًا. قومى بتقسيم شعرك إلى عدة أجزاء ووزعي الخليط على كل جزء بالشعر. اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة. اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو بعد مرور المدة المذكورة للحصول على شعر لامع ناعم. في ختام هذا المقال نكون قدمنا لكم افضل الطرق التى تستخدم فى فرد الشعر بالكيراتين باستخدام الخميرة .