شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس ملاوي في وفاة نائبه ومرافقيه والان نبدء بالتفاصيل

برقية ولي العهد

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، في وفاة نائب رئيس جمهورية ملاوي ساولوس كلاوس تشيليما ومرافقيه.وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة نائب رئيس جمهورية ملاوي السيد ساولوس كلاوس تشيليما، ومرافقيه، ونعرب لفخامتكم ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، في وفاة نائب رئيس جمهورية ملاوي ساولوس كلاوس تشيليما ومرافقيه.وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة نائب رئيس جمهورية ملاوي السيد ساولوس كلاوس تشيليما، ومرافقيه، وأعرب لفخامتكم عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".