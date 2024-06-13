شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. أمطار على العيص والمهد ووادي الفرع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
سحب ممطرة رغم ارتفاع الحرارة.. "#الأرصاد" يكشف عن توقعات درجات الحرارة على #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة و #جدة— صحيفة اليوم (@alyaum) June 13, 2024
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