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طقس المدينة المنورة.. أمطار على العيص والمهد ووادي الفرع

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس المدينة المنورة

وبين أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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