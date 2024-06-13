شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. أمطار على العيص والمهد ووادي الفرع والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبين أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.