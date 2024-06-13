شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج لسندات هدي غير نظامية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية، لنصبهم واحتيالهم بالترويج لسندات هدي غير نظامية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لضمان تقديم أفضل الخدمات من قبل مرافق الضيافة.. #وزارة_السياحة: معالجة 1650 شكوى بالتزامن مع #موسم_الحج— صحيفة اليوم (@alyaum) June 13, 2024
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