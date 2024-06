شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج لسندات هدي غير نظامية والان نبدء بالتفاصيل

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية، لنصبهم واحتيالهم بالترويج لسندات هدي غير نظامية.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.