اخبار السعوديه

مكة المكرمة.. جولات رقابية لضمان توفير الصالحة للشرب في موسم الحج

0 نشر
واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. جولات رقابية لضمان توفير الصالحة للشرب في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جولاته الرقابية على نشاط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب "الاشياب والصهاريج"، والخاضع لنظام المياه ولوائحه بالعاصمة المقدسة في موسم الحج.
بالإضافة إلى مراقبة إمداد الفنادق والمجمعات السكنية بمياه الشرب من خارج شبكة المياه.

نقاط توزيع المياه

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ماجد بن عبدالله الخليف، إلى جهود الفرق الرقابية في اللجنة المكونة من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعمل على مدار الساعة للوقوف على نقاط توزيع المياه (الاشياب والصهاريج). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأوضح أن من مهامها ضبط مخالفات نشاط استخراج وتوزيع ونقل المياه غير الصالحة للشرب الخاضعة لنظام المياه ولوائحه التنفيذية، وإغلاق جميع المواقع المخالفة إلى حين تصحيح وضعها.

ضمان استدامة المياه

ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدة أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بشروط النشاط يعرض المخالف لعقوبات تصل إلى 200 ألف ريال.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا