شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. جولات رقابية لضمان توفير الصالحة للشرب في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

نقاط توزيع المياه

ضمان استدامة المياه

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جولاته الرقابية على نشاط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب "الاشياب والصهاريج"، والخاضع لنظام المياه ولوائحه بالعاصمة المقدسة في موسم الحج.بالإضافة إلى مراقبة إمداد الفنادق والمجمعات السكنية بمياه الشرب من خارج شبكة المياه.وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ماجد بن عبدالله الخليف، إلى جهود الفرق الرقابية في اللجنة المكونة من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعمل على مدار الساعة للوقوف على نقاط توزيع المياه (الاشياب والصهاريج). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأوضح أن من مهامها ضبط مخالفات نشاط استخراج وتوزيع ونقل المياه غير الصالحة للشرب الخاضعة لنظام المياه ولوائحه التنفيذية، وإغلاق جميع المواقع المخالفة إلى حين تصحيح وضعها.ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدة أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات.وأشارت إلى أن عدم الالتزام بشروط النشاط يعرض المخالف لعقوبات تصل إلى 200 ألف ريال.