شكرا لقرائتكم خبر عن 77 ألف مستفيد من الخدمات الصحية خلال الأيام الأولى بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرارًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم الحج، استفاد أكثر من 77 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم السادس من شهر ذي الحجة 1445هـ.

وأوضحت "الصحة" أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.

كما أجريت 16 عملية قلب مفتوح، و200 قسطرة قلبية، و584 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 1745 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. أعلى مستويات الرعاية الصحية وأكدت التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.