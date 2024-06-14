الشاب المصفوع من عمرو دياب يكشف عن سبب منعه من الرد على الإهانة.. ويوضح حقيقة قبوله الصلح

صحيفة الخليج 365: كشف الشاب المصري سعد أسامة الذي تعرض لصفعة من الفنان عمرو دياب، خلال حفل زفاف، عن سبب منعه من الرد على الإهانة.

وقال أسامة في أول ظهور له: "أنا لا أخلاقي ولا تربيتي تسمحلي أني أمد إيدي على واحد من سن أبويا"، وفق "القاهرة 24".

وأضاف: "لجأت للقضاء المصري وحررت محضر بالواقعة، وأنا لا أشكك في نزاهة وعدالة القضاء المصري".

وأكد أنه لم ولن يتنازل عن حقه وأنه لا صحة لما يشاع عن قبوله بالصلح مع الفنان، قائلاً: "أشكر من دافع عني ودعمني، خصوصاً أهلي في الصعيد، وبطمنكم إني مستحيل أسيب حقي أو أضيعه".