إحالة 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصة لمخالفتهم نظام الإعلانات في التبرعات

جمع وصرف التبرعات

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم، إحالة 11 مؤثرًا في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجهات المختصة.وجاءت الإحالة نتيجة مخالفتهم للأنظمة الخاصة بالإعلانات المتعلقة بجمع التبرعات للجمعيات الأهلية، وتحديدًا، لم يوضح هؤلاء المؤثرون أن المحتوى الذي يقدمونه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد المركز أن الإجراء يأتي في إطار التعاون المستمر مع الجهات المعنية لضمان الرقابة الشاملة على عمليات جمع وصرف التبرعات.ويهدف المركز من خلال الخطوة إلى تعزيز حوكمة القطاع غير الربحي وضمان عدم استغلال المنظمات غير الربحية أو صورة القطاع لتحقيق مصالح شخصية.