استشهد 150 من عائلتها بغزة.. الحاجة ميسان: استضافة الملك خففت معاناة الفقد

دعم الشعب الفلسطيني

تعيش الحاجة ميسان حسن، منذ أشهر ألما ومعاناة لا نظير لها، بعد أن فقدت عائلتها المكونة من 150 شخصا في قصف إسرائيلي على مقر إقامتهم في حي الرمال بعد نزوحهم إليه، في المقابل وصل إليها خبر الاستضافة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ليخفف عنها معاناتها، ويخرجها من دائرة الحزن والفقد، لتعيش تجربة روحانية في المشاعر المقدسة.تقول الحاجة ميسان حسن، إن عائلتها جميعا نزحوا إلى حي الرمال بعد أن تمت مداهمة منازلهم وقصفها من قبل جيش الاحتلال، ومع هذا لحق بهم القصف إلى حي الرمال، حيث تم تدمير البيوت التي كانوا فيها جميعا وتمت تسويتها بالأرض. وتضيف: كنت نازحة في الجنوب، حيث خطوط الاتصالات شبه مقطوعة، ولم أعرف بخبر استشهاد عائلتي بأكملها إلا بعد يومين من خلال مشاهدة القنوات الإخبارية، حيث تم دفن 25 شهيدا فقط من عائلتها، فيما لا يزال البقية تحت الأنقاض ولم يتم استخراجهم إلى الآن.وعبرت الحاجة ميسان حسن، عن شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على الاستضافة، مؤكدة وقوف الملك حفظه الله وولي عهده رعاه الله مع الشعب الفلسطيني وقضاياه ونصرته على مر التاريخ وهو أمر غير مستغرب.وفي الختام دعت الله أن يديم على المملكة وحكومتها وشعبها الأمن والأمان وأن يحفظهم من كل مكروه.