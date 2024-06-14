شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لو عندك معلقة فازلين كله هينبهر بجمالك 4 وصفات لبشرة بيضاء خالية من الهالات السوداء والتصبغات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد الفازلين من المواد الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للبشرة فهو يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها، كما أنه يساعد على حماية البشرة من الجفاف والعوامل الخارجية، وفيما يلي سوف نقدم لكم أربع وصفات مختلفة باستخدام الفازلين لبشرة خالية من الهالات السوداء والجلد الميت والعديد من العيوب الأخرى

وصفة الفازلين والسكر لإزالة الجلد الميت يعمل السكر على تقشير البشرة بلطف، بينما يساعد الفازلين على ترطيب البشرة بعد التقشير، وطريقة التحضير والاستخدام تكون كالتالي

اخلطي الفازلين والسكر جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة. ثم بعد ذلك دلكي العجينة على البشرة في حركات دائرية. اتركي العجينة على البشرة لمدة 5 دقائق. ثم بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر. وصفة الفازلين وزيت الزيتون للترطيب يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة بعمق، بينما يساعد الفازلين على حبس الرطوبة في البشرة، وتكون طريقة التحضير والاستخدام كالتالي

اخلطي الفازلين وزيت الزيتون جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الخليط على البشرة في طبقات رقيقة. ثم بعد ذلك اتركي الخليط على البشرة طوال الليل. اغسلي البشرة في الصباح. الفازلين وزيت اللوز الحلو لعلاج الشفاه الجافة يعمل زيت اللوز الحلو على ترطيب الشفاه وتغذيتها، بينما يساعد الفازلين على حماية الشفاه من التشقق، كل ما عليكِ فعله هو إحضار ملعقة كبيرة منهما، وتأتي طريقة التحضير والاستخدام كالتالي

اخلطي الفازلين وزيت اللوز الحلو جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ثم بعد ذلك ضعي الخليط على الشفاه في طبقات رقيقة. اتركي الخليط على الشفاه طوال الليل. اغسلي الشفاه في الصباح. وصفة الفازلين وزيت جوز الهند لعلاج الهالات السوداء يعمل زيت جوز الهند على تفتيح الهالات السوداء، بينما يساعد الفازلين على ترطيب البشرة حول العينين، وتكون طريقة التحضير والاستخدام هي:

اخلطي الفازلين وزيت جوز الهند جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ثم بعد ذلك ضعي الخليط على الهالات السوداء في طبقات رقيقة. اتركي الخليط على الهالات السوداء لمدة 30 دقيقة. ثم بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر.