المفتي يشدد على ضرورة تقيد الحجاج بالحصول على تصريح أداء النسك

التيسير على ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ضيوف الرحمن وهم مصبحين على يوم عرفة وما بعده من النفرة إلى مزدلفة الالتزام بالهدوء والسكينة اقتداء بسنة نبينا محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - واحتساب قضاء الأوقات في العبادات القولية والفعلية.وشدد على ضرورة تقيد الحجاج بالحصول على تصريح أداء النسك والتزامهم بكافة بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية . للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1801688348114718926?ref_src=twsrc%5Etfwويأتي ذلك في سبيل التيسير على ضيوف الرحمن، ويمكن الجهات المعنية بخدمتهم من تقديم أفضل الخدمات لهم.كما أوصى سماحته جموع الحجيج بالامتثال لتعليمات وتوجيهات رجال الأمن الذي يعملون لخدمتهم وتوفير السبل والظروف الظروف الملائمة للحجاج ليتموا نسكهم في سكينة وطمأنينة.