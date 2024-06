شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جولات رقابية متواصلة على المنشآت في مكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الفرق الرقابية لـ #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تواصل أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة للتأكد من امتثال المنشآت بأنظمة ولوائح نظام العمل.



#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/IQ6vHgUAvl — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 14, 2024

جولات رقابية على مخيمات الحجاج

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ العديد من الجولات الميدانية للرقابة على المنشآت العاملة في موسم الحج لهذا العام 1445هـ.كما تتأكد من امتثال تلك المنشآت لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)هذا وأجرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة عدة جولات رقابية شملت مقار المنشآت العاملة ومخيمات الحجاج، ومركز الأضاحي والهدي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة المبذولة في تنظيم عمل المنشآت، ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بطمأنينة.