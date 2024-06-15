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صور.. جولات رقابية متواصلة على المنشآت في مكة والمشاعر المقدسة

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واس - منى  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ العديد من الجولات الميدانية للرقابة على المنشآت العاملة في موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
كما تتأكد من امتثال تلك المنشآت لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)

جولات رقابية على مخيمات الحجاج

هذا وأجرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة عدة جولات رقابية شملت مقار المنشآت العاملة ومخيمات الحجاج، ومركز الأضاحي والهدي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة المبذولة في تنظيم عمل المنشآت، ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بطمأنينة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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