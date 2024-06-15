شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة".. ضبط 346 مخالفة وإتلاف 5907 كلجم من الأسماك بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

متابعة وفرة السلع والمنتجات في الأسواق

تسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء

الدمام - شريف احمد - كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جهوده الرقابية والتوعوية مع قرب عيد الأضحى المبارك، لضمان توفير بيئة صحية سليمة بأسواق النفع العام والمسالخ، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن الوزارة نفذت حملات تثقيفية وتوعوية؛ لتوفير بيئة صحية وسليمة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.كما تابعت وفرة السلع والمنتجات في الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح الفنية، وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين مؤكدًا استقبال البلاغات والاستفسارات على الرقم الموحد 939.وأشار إلى أن الفرق الميدانية نفّذت آلاف الجولات الرقابية بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكشف ”الخليف“ أن الجولات الرقابية من تاريخ 20 ذو القعدة وحتى 8 ذي الحجة بلغت حوالي 5800 جولة وأسفرت عن 346 مخالفة، وأن عدد اللجان لأعمال الرقابة والامتثال بلغ 12 لجنة، للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وبين أن الفرق الميدانية صادرت وأتلفت خلال الجولات 5,907 كيلو جرامًا من الأسماك والقشريات البحرية في العاصمة المقدسة.وشدد المهندس الخليف، على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ، بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ.ويأتي هذا وفقًا للخطط التنفيذية، حاثّاً الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.