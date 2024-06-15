شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الساعات المقبلة على مكة ومنى وعرفات ومزدلفة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائم جزئيًا على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 45 درجة مئوية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
فيما بلغت درجة الحرارة في منى وعرفات ومزدلفة 46 درجة مئوية.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 45 درجة مئوية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بينها رادارات ومحطات.. تفاصيل منظومة " #الأرصاد" في أجواء عرفة#اليوم | #يسر_وطمأنينة | #رؤية_السعودية_2030 |#حج_1445هـ | #يوم_عرفة @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) June 15, 2024
للتفاصيل | https://t.co/7gonMx9gh7 pic.twitter.com/lqtUmIdZLZ
طقس الساعات المقبلة على مكة ومنى وعرفات ومزدلفةولفت إلى أن اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 - 25 كم/ساعة.
فيما بلغت درجة الحرارة في منى وعرفات ومزدلفة 46 درجة مئوية.