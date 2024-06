شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الساعات المقبلة على مكة ومنى وعرفات ومزدلفة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الساعات المقبلة على مكة ومنى وعرفات ومزدلفة

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائم جزئيًا على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة.وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 45 درجة مئوية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ولفت إلى أن اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 - 25 كم/ساعة.فيما بلغت درجة الحرارة في منى وعرفات ومزدلفة 46 درجة مئوية.