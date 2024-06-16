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"البديوي" يهنئ قادة دول مجلس التعاون والشعوب الخليجية بعيد الأضحى

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، التهاني والتبريكات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ الشعوب الخليجية والعالم الإسلامي أجمع، بتلك المناسبة المباركة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مجلس التعاون (@GCCSG)

عيد الأضحى المبارك

ودعا في هذه المناسبة المباركة المولى -عزَّ وجلّ- أن يعيدها على سائر الشعوب الخليجية والإسلامية جمعاء، بمزيد من الخير والبركات واليمن والمسرات.
وتمنى لدول المجلس قيادةً وشعبًا دوام التوفيق والسداد في ظل هذه المسيرة المباركة والسامية.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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