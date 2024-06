شكرا لقرائتكم خبر عن "البديوي" يهنئ قادة دول مجلس التعاون والشعوب الخليجية بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون @jasemalbudaiwi يهنئ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وكافة الشعوب الخليجية والعالم الإسلامي أجمع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



عيد الأضحى المبارك

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، التهاني والتبريكات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.كما هنأ الشعوب الخليجية والعالم الإسلامي أجمع، بتلك المناسبة المباركة. ودعا في هذه المناسبة المباركة المولى -عزَّ وجلّ- أن يعيدها على سائر الشعوب الخليجية والإسلامية جمعاء، بمزيد من الخير والبركات واليمن والمسرات.وتمنى لدول المجلس قيادةً وشعبًا دوام التوفيق والسداد في ظل هذه المسيرة المباركة والسامية.