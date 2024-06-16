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طقس السعودية.. موجة حارة غدًا على منطقة المدينة المنورة

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

طقس مكة المكرمة

سبق ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأشارت المديرية عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى وجود إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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