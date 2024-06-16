شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. موجة حارة غدًا على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
وأشارت المديرية عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى وجود إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
طقس مكة المكرمةسبق ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
طقس الساعات القادمة.. 41 مئوية بمكة وأمطار متوسطة بـ #المدينة_المنورة#اليوم | #طقس_المملكة | #الأرصاد | | #عيد_الأضحي | #كل_عام_وانتم_بخير | #طقس_السعودية— صحيفة اليوم (@alyaum) June 16, 2024
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وأشارت المديرية عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى وجود إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.