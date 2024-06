شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف "خادم الحرمين" يشيدون بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

خدمات نوعية

حفاوة الاستقبال

ذكرى لرحلة الحج

ذكرى خالدة

الدمام - شريف احمد - ثمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الجهود الكبيرة والمتواصلة التي أسهمت في نجاح أعمال الحج والتيسير على الحجّاج.ورفعوا التهنئة لقيادة المملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدين بما قُدم لهم خلال الأيام الماضية من أعمال من قبل الوزارة من خلال برنامج الاستضافة، وتقديم الخدمات كافة في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.ولفت عدد من الضيوف إلى أن نجاح المملكة في إدارة هذه الحشود توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد المباركة حكومة وشعبًا. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد رئيس مجلس المشايخ والعلماء في باكستان سلطان فياض الحسن، أن ما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن، لا يمكن لأي بلد في العالم غير المملكة أن يؤديه، مقدمًا الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.وقال: "أتقدم بخالص الشكر لقيادة المملكة على استضافتي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الخدمات الكبيرة والمتنوعة التي يقدمونها للحجاج".ودعا الله أن يديم الأمن والأمان والرخاء على المملكة، ويحفظ حكومتها وشعبها.وتحدث الإعلامي الفلسطيني رياض الطهراوي الذي استشهدت زوجته وأبناؤه في حرب غزة، عن مشاعره الجياشة عند تلقيه خبر استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مؤكدًا وقوف المملكة حكومة وشعبًا بجانب الشعب الفلسطيني في جميع الأحوال.وقال: "أقلعت طائرتنا ونحن نحمل وقتها ألمًا شديدًا على الفقد الكبير لأسرنا، ومع وصولنا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة امتزجت في داخلنا مشاعر الحزن ومشاعر الفرح، إذ اختلطت سويًا في حفاوة الاستقبال والخدمات المتميزة المقدمة لنا".وقدم الشكر والعرفان على الاستضافة لأداء فريضة الحج.وأكد الحاج أبو بكر عمر من جمهورية غانا، حرصه على الاحتفاظ بكل ما له ذكرى لرحلة الحج، من ملابس إحرام وبطاقات دخول المخيمات في منى وعرفات، والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الحقائب والمظلات والأحزمة وسجادة الصلاة.وقال: "هي رحلة من نوع آخر في كل جزئياتها من الاستقبال إلى الخدمة والرعاية والنقل بكل احترام وأدب"، مقدمًا شكره على استضافته ضمن البرنامج، سائلًا الله أن يحفظ هذه البلاد وقادتها وأمنها وأبناءها.وأعرب الحاج أيوب ساني عن صادق الدعوات وأجمل الأمنيات لأرض الحرمين بالحفظ والنصر والتأييد، ولقيادتها بالتوفيق والعون والثبات.وقال: "ستبقى آثار رحلة الحج والعمرة بضيافة خادم الحرمين الشريفين ذكرى خالدة لا تمحوها سنوات العمر من ذاكرتي، وسأروي قصصها وتفاصيلها لأبنائي وأحفادي، وأعطتنا دروسًا مفتوحة في معنى الأخوة والألفة والتعاضد والتعاون".وقدم شكره إلى وزارة الشؤون الإسلامية على الاستضافة وحسن الاستقبال.