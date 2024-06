شكرا لقرائتكم خبر عن عبر 102 محطة.. استئناف مشروع "حافلات المدينة المنورة" لخدمة نقل المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعاود مشروع حافلات المدينة المنورة للنقل العام، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم ثاني أيام العيد، تقديم خدمة نقل المستفيدين عبر ستة مسارات، تشمل 102 محطة وقوف في مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة المنورة. ويبدأ تقديم الخدمة اعتباراً من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً عبر مسار محطة قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي - المسجد النبوي "على مدار 24 ساعة" ومسار جامعة طيبة - العالية، ومسار الميقات - الخالدية، ومسار القصواء - سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف - العالية. ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.