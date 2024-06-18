شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ داخلي سبب الانقطاع.. إعادة توزيع أحمال الكهرباء بمخيم البعثة الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أنه بشأن تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية في مخيم البعثة الأردنية في مشعر منى، فقد زار الفريق الميداني للهيئة الموقع عصر اليوم الاثنين.

وبعد المعاينة اتضح أن الخدمة الكهربائية مستقرة من جهة الشبكة الكهربائية العامة، وأن انقطاع الخدمة الكهربائية عن المخيم يعود إلى عدم التوزيع الأمثل للأحمال الكهربائية الداخلية، وهي مسؤولية إدارة المخيم.

إعادة توزيع الأحمال

وأفادت الهيئة بأنه جرى توجيه الإدارة المختصة في المخيم إلى إعادة توزيع الأحمال، وكذلك ضرورة الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة للموقع بالشكل الأمثل.

وتؤكد الهيئة حرصها على موثوقية وجودة الخدمة الكهربائية لجميع المخيمات، ومتابعتها المستمرة للأعمال التشغيلية لمقدمي الخدمة الكهربائية بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.