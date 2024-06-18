السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 160 أضحية في ولاية هيرشبيلي بجمهورية الصومال الفيدرالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 160 أضحية في مدينة بلدوين مركز إقليم هيران بولاية هيرشبيلي في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 640 فرداً، وذلك ضمن مشروع تأمين الأضاحي في الصومال للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.220 أضحية في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو وإقليم جنوب غرب الصومال يستفيد منها 53.280 فرداً.

ويأتي ذلك امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لإدخال الفرحة والسرور على قلوب المحتاجين خلال أيام العيد.

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