رفع أكثر من 87 ألف طن من النفايات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي وزن النفايات التي جرى رفعها وإزالتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، أكثر من 87.500 طن، كان نصيب المشاعر المقدسة منها ما يقارب 7438 طنًا، فيما بلغت النفايات المرفوعة من مكة المكرمة (80.361) طنًا حتى يوم أمس.وكانت أمانة العاصمة المقدسة وزعت فرقها الميدانية والعمالة والمعدات على كامل منطقة المشاعر المقدسة، وأدخلت العديد من المعدات والآليات سهلة الاستخدام، مثل العربات الصغيرة التي يستخدمها عمال النظافة بسهولة؛ نظرًا إلى ازدحام المنطقة وضيق المساحات وسط حجاج بيت الله الحرام.وتتميز هذه العربات بسهولة سحبها، ومرونتها في التحرك بالمناطق التي يصعب الوصول إليها بالسيارات والآليات الكبيرة، مع التوسع في استخدام المخازن الأرضية والصناديق الضاغطة والبالغ عددها 1135 صندوقًا ضاغطًا و113 مخزنًا أرضيًا. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتهدف للتخزين المؤقت للنفايات لمواجهة صعوبة حركة المعدات سواءً داخل المشعر، أو حال ذهابها للتفريغ إلى المرمى العام للنفايات، مع توفير أماكن متعددة وقريبة لتجميع النفايات من قبل العمالة اليدوية.وهيأت الأمانة 28 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة للإشراف على فرق النظافة الميدانية، منها 3 في عرفات و3 في مزدلفة و22 في منى، وجرى توزيعها جغرافيًا لتسهيل تغطية كامل المشعر.وخُصص لكل مركز عدد من العمالة والمعدات، وهي تعمل كبلديات فرعية تغطي أرجاء المشاعر المقدسة، وتؤدي مهام ومسؤوليات البلدية، بما فيها النظافة العامة والإصحاح البيئي.