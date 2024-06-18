رئيس الشورى يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج

وسط دعوات ودموع صادقة.. حجاج بيت الله الحرام يوثقون عبر كاميرات الهواتف الكثير من اللقطات واللحظات التي لا تنسى في مبنى الجمرات



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