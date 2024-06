شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبيه، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.ونوه بالدعم غير المحدود والتوجيه والمتابعة من القيادة الرشيدة -أيّدها الله- للقطاعات المعنية بموسم الحج، ومدى الاستعدادات التي وفرتها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة الحج والإشراف على جاهزيتها، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسك هذا الركن العظيم تحفهم سكينة الأمن والاطمئنان.وأشاد رئيس الشورى بالجهود المبذولة من أجهزة الدولة في مختلف القطاعات التي أسهمت في نجاح موسم الحج لهذا العام، إذ تمكّن حجاج بيت الله الحرام -بحمد الله- من أداء نسكهم وسط ترتيبات متكاملة ودقيقة ومتقنة من الخدمات المتقدمة والنوعية ذات الجودة العالية. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وسأل المولى -عز وجل- أن يجعل الجهود والدعم المبارك من لدن القيادة الحكيمة في ميزان حسناتها، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم وإتقانهم، ومن حجاج بيت الله الحرام حجهم ويغفر ذنبهم وأن يمنّ عليهم بالقبول، وأن يوفق بلادنا المباركة إلى المزيد من النجاحات، ويديم عليها أمنها واستقرارها.