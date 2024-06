شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام كبسولة الذكاء الاصطناعي الطبية لرجال الأمن بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تقديم خدمة الطب المرئي باستخدام كبسولة معززة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال الحديثة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال 6 دقائق لرجال في مقار العمل، وذلك للمشاركين في موسم الحج هذا العام 1445هـ.وتتيح الكبسولة إجراء (26) قياساً فيسولوجيّاً من أهمها قياس الطول والوزن، وكتلة الجسم والعضلات، وضغط الدم، والحرارة، ونسبة الأكسجين، ومتطلبات الطاقة، ومعدل ضربات القلب، وتقلب ضربات القلب؛ لتحليل بيانات الحالة الصحية للمستفيد عبر الذكاء الاصطناعي المدمج، وتقديم الاستشارة الطبية عن بعد مع الطبيب، وتسجيل الأدوية اللازمة عبر نظام وصفتي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتسهم الخدمة التجريبية في تقليل الحاجة لزيارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة وخاصة لإجراء الفحوص الصحية والاستشارات الطبية في مقار عمل منسوبي قطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بشكل فوري.