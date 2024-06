شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس بالطرق والمطارات.. الأرصاد يطلق المرحلة الثانية من خطة موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

خطة موسم الحج

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد المرحلة الثانية من خطته التشغيلية لأعمال موسم الحج هذا العام 1445هـ والمعنية بمراقبة حالة الطقس على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة والمطارات.وأوضح المشرف العام على أعمال الحج بالمركز عبدالعزيز الحربي، أن المركز يعمل على تنفيذ خطته المعنية بهذه المرحلة عبر تقنيات الرصد المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية ومتنقلة ومراصد مأهولة ورادارات طقس وأقمار صناعية. وأكد استهداف تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات الصادرة من المركز للجهات المستفيدة؛ للتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة وبرمجة الخطط المعنية بحركة الحجاج ومغادرتهم.