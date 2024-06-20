شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس بالطرق والمطارات.. الأرصاد يطلق المرحلة الثانية من خطة موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد المرحلة الثانية من خطته التشغيلية لأعمال موسم الحج هذا العام 1445هـ والمعنية بمراقبة حالة الطقس على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة والمطارات.
وأوضح المشرف العام على أعمال الحج بالمركز عبدالعزيز الحربي، أن المركز يعمل على تنفيذ خطته المعنية بهذه المرحلة عبر تقنيات الرصد المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية ومتنقلة ومراصد مأهولة ورادارات طقس وأقمار صناعية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأوضح المشرف العام على أعمال الحج بالمركز عبدالعزيز الحربي، أن المركز يعمل على تنفيذ خطته المعنية بهذه المرحلة عبر تقنيات الرصد المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية ومتنقلة ومراصد مأهولة ورادارات طقس وأقمار صناعية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تتيح الكبسولة إجراء (26) قياساً فيسولوجيّاً من أهمها قياس الطول والوزن، وكتلة الجسم والعضلات، وضغط الدم، والحرارة، ونسبة الأكسجين#نجاح_موسم_الحج | #موسم_الحج | #الحج | #اليوم | #يسر_وطمأنينة | @MOISaudiArabia— صحيفة اليوم (@alyaum) June 19, 2024
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