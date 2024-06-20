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الطقس بالطرق والمطارات.. الأرصاد يطلق المرحلة الثانية من خطة موسم الحج

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد المرحلة الثانية من خطته التشغيلية لأعمال موسم الحج هذا العام 1445هـ والمعنية بمراقبة حالة الطقس على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة والمطارات.
وأوضح المشرف العام على أعمال الحج بالمركز عبدالعزيز الحربي، أن المركز يعمل على تنفيذ خطته المعنية بهذه المرحلة عبر تقنيات الرصد المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية ومتنقلة ومراصد مأهولة ورادارات طقس وأقمار صناعية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

خطة موسم الحج

وأكد استهداف تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات الصادرة من المركز للجهات المستفيدة؛ للتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة وبرمجة الخطط المعنية بحركة الحجاج ومغادرتهم.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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