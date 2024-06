شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج قطاع غزة: المملكة خففت آلامنا وحققت آمالنا بالحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من ذوي الشهداء والمصابين من قطاع غزة بدولة فلسطين، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المملكة العربية السعودية ، بكرف الضيافة الذي وجدوه في المملكة.وأكدوا أن المملكة تهتم بتوفير سُبل الطمأنينة والتيسير وخدمة حجاج بيت الله الحرام كافة وبحجاج غزة بصفة خاصة، منوهين بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال استضافتهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك عقب وصولهم للمدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج بيسر وطمأنينة وسط الخدمات المتكاملة والأجواء الإيمانية.وقال م. عمر الحسني: لا يمكن أن نصِفَ الجهود التي رأيناها في المشاعر المقدسة من سلاسة في الخدمات سواءً من التنظيم الإداري، والبشاشة وكرم الضيافة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية مضرب المثل في تعاملها وتفانيها في خدمة الآخرين، موضحًا أن نجاح موسم حج هذا العام جاء بعد منظومة من الخدمات التي قدمتها جميع القطاعات بالمملكة.فيما قالت الطبيبة ملك العكاوي إنها حققت حلمها بأداء فريضة الحج وزيارة مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقالت: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خففت آلامنا وسلمت جراحنا، واليوم نعيش أجمل لحظات حياتنا بجوار المصطفى صلّى الله عليه وسلّم.وأشادت بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تقديمها كل سبل الراحة لأهل غزة، داعيةّ الله أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم العظيمة.وقدمت الحاجة هيام عبدالرحمن من ناحيتها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على كرم استضافة أهالي غزة لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وعلى ما يقدمان للإسلام والمسلمين من جهود عظيمة وجبارة في نصرة القضية الفلسطينية والإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.