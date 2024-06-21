شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج قطاع غزة: المملكة خففت آلامنا وحققت آمالنا بالحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من ذوي الشهداء والمصابين من قطاع غزة بدولة فلسطين، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المملكة العربية السعودية، بكرف الضيافة الذي وجدوه في المملكة.
وأكدوا أن المملكة تهتم بتوفير سُبل الطمأنينة والتيسير وخدمة حجاج بيت الله الحرام كافة وبحجاج غزة بصفة خاصة، منوهين بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال استضافتهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك عقب وصولهم للمدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج بيسر وطمأنينة وسط الخدمات المتكاملة والأجواء الإيمانية.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية مضرب المثل في تعاملها وتفانيها في خدمة الآخرين، موضحًا أن نجاح موسم حج هذا العام جاء بعد منظومة من الخدمات التي قدمتها جميع القطاعات بالمملكة.
وأشادت بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تقديمها كل سبل الراحة لأهل غزة، داعيةّ الله أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم العظيمة.
وأكدوا أن المملكة تهتم بتوفير سُبل الطمأنينة والتيسير وخدمة حجاج بيت الله الحرام كافة وبحجاج غزة بصفة خاصة، منوهين بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال استضافتهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك عقب وصولهم للمدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج بيسر وطمأنينة وسط الخدمات المتكاملة والأجواء الإيمانية.
سلاسة في الخدماتوقال م. عمر الحسني: لا يمكن أن نصِفَ الجهود التي رأيناها في المشاعر المقدسة من سلاسة في الخدمات سواءً من التنظيم الإداري، والبشاشة وكرم الضيافة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
850 حاج من أصل قرابة 8 آلاف حاج.. استقبال الفوج الأول من حجاج #فلسطين بالورود وزمزم— صحيفة اليوم (@alyaum) June 8, 2024
للمزيد | https://t.co/mzbUUyUWuy#الحج | #موسم_الحج | #اليوم pic.twitter.com/Y8rPemrXbH
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية مضرب المثل في تعاملها وتفانيها في خدمة الآخرين، موضحًا أن نجاح موسم حج هذا العام جاء بعد منظومة من الخدمات التي قدمتها جميع القطاعات بالمملكة.
أجمل اللحظاتفيما قالت الطبيبة ملك العكاوي إنها حققت حلمها بأداء فريضة الحج وزيارة مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقالت: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خففت آلامنا وسلمت جراحنا، واليوم نعيش أجمل لحظات حياتنا بجوار المصطفى صلّى الله عليه وسلّم.
وأشادت بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تقديمها كل سبل الراحة لأهل غزة، داعيةّ الله أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم العظيمة.