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تطورات جديدة بشأن مشاجرة لاعب الأهلي إمام عاشور مع أفراد أمن داخل مول في القاهرة بعد معاكسة زوجته

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صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلامية أن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة بمصر، تفحص فيديوهات مشاجرة اللاعب إمام عاشور، في واقعة اعتدائه على فرد أمن داخل مول شهير بالشيخ زايد دون أسباب واضحة ومعلنة من اللاعب.

وأوضحت أن الإجراء الأمني يأتي لتحديد الأشخاص المشاركين في اقتحام المول بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية به، والتسبب فى حالة من الفوضى بداخله، بحسب موقع القاهرة 24.

وكان قسم الشيخ زايد تلقى بلاغا من مشرف أمن داخل مول شهير يتهم فيه لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بالاعتداء عليه بالضرب بعد اقتحامه هو وآخرون المول بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والتسبب فى حالة من الصخب والضجيج.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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