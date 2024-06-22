يتكون من قائمة "زرقاء "وأخرى "حمراء "…بالفيديو.. طبيب يكشف عن نظام غذائي يشفي من السكري في 3 أشهر

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صحيفة الخليج 365: كشف أحد الأطباء عن طريقة للشفاء من مرض السكري من النوع الثاني باستخدام 4 علاجات لمدة 3 أشهر.
وقال الطبيب المختص، أن هناك قائمتين للطعام كالتالي، القائمة الزرقاء 5 أيام في الأسبوع ومكوناتها:
- خضروات: بروكلي، سبانخ، فلفل حلو، جزر، كوسة، خيار، طماطم.
- بروتينات بلا دهون: سمك، صدور دجاج، عدس، بيض.
- بقوليات: حمص، فاصوليا سوداء، فول.
- فواكه: تفاح، توت، جريب فروت، كمثرى.
- حبوب كاملة: شوفان، أرز بني، الكينوا،البرغل، الذرة الكاملة.
- مكسرات وبذور: اللوز، الجوز، بذور الشيا، بذور الكتان.
القائمة الحمراء يتم تناولها يومين فقط في الأسبوع، ومكوناتها كالتالي:
- كربوهيدرات مكررة: خبز أبيض، أرز أبيض، معكرونة عادية، بطاطا مقلية.
- مشروبات محلاة: مشروبات غازية، عصائر محلاة، مشروبات طاقة.
- أطعمة مقلية: بطاطا مقلية، دجاج مقلي، مقرمشات مقلية.
- حلويات: كعك، دونات، شوكولاته، كوكيز، بسكويت.
- لحوم مصنعة: نقانق، لانشون.
- وجبات سريعة: برجر، بيتزا جاهزة، أصابع سمك مقلية.
وأضاف الطبيب:" أمشي مع النظام 20 دقيقة 5 أيام في الأسبوع فقط، وفي الخطوة الثانية استخدم القرفة لأن ملعقة شاي من مسحوقها مع قهوتك تحسن استخدام جسمك للسكر فتقضي على سبب السكر عندك".
وتابع:" الخطوة الثالثة مادة طبيعية في الأكل اسمها (الألفا ليبويك) تخفض السكر في دمك وتحمي أعصاب جسمك من الألم والوجع".