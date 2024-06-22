يتكون من قائمة "زرقاء "وأخرى "حمراء "…بالفيديو.. طبيب يكشف عن نظام غذائي يشفي من السكري في 3 أشهر

صحيفة الخليج 365: كشف أحد الأطباء عن طريقة للشفاء من مرض السكري من النوع الثاني باستخدام 4 علاجات لمدة 3 أشهر.

وقال الطبيب المختص، أن هناك قائمتين للطعام كالتالي، القائمة الزرقاء 5 أيام في الأسبوع ومكوناتها:

- خضروات: بروكلي، سبانخ، فلفل حلو، جزر، كوسة، خيار، طماطم.

- بروتينات بلا دهون: سمك، صدور دجاج، عدس، بيض.

- بقوليات: حمص، فاصوليا سوداء، فول.

- فواكه: تفاح، توت، جريب فروت، كمثرى.

- حبوب كاملة: شوفان، أرز بني، الكينوا،البرغل، الذرة الكاملة.

- مكسرات وبذور: اللوز، الجوز، بذور الشيا، بذور الكتان.

القائمة الحمراء يتم تناولها يومين فقط في الأسبوع، ومكوناتها كالتالي:

- كربوهيدرات مكررة: خبز أبيض، أرز أبيض، معكرونة عادية، بطاطا مقلية.

- مشروبات محلاة: مشروبات غازية، عصائر محلاة، مشروبات طاقة.

- أطعمة مقلية: بطاطا مقلية، دجاج مقلي، مقرمشات مقلية.

- حلويات: كعك، دونات، شوكولاته، كوكيز، بسكويت.

- لحوم مصنعة: نقانق، لانشون.

- وجبات سريعة: برجر، بيتزا جاهزة، أصابع سمك مقلية.

وأضاف الطبيب:" أمشي مع النظام 20 دقيقة 5 أيام في الأسبوع فقط، وفي الخطوة الثانية استخدم القرفة لأن ملعقة شاي من مسحوقها مع قهوتك تحسن استخدام جسمك للسكر فتقضي على سبب السكر عندك".

وتابع:" الخطوة الثالثة مادة طبيعية في الأكل اسمها (الألفا ليبويك) تخفض السكر في دمك وتحمي أعصاب جسمك من الألم والوجع".

وأكمل:" تاج الخلطة هو البربارين عبارة عن عشبة قوية جداً بقوة أشهر أدوية السكر بالدراسات وتخفض أيضاً كوليسترولك الضار".