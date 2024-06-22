بالفيديو: رحالة سعودي يكشف كيف تحصل على تذكرة طيران منخفضة السعر

صحيفة الخليج 365: كشف الرحالة ذيب العتيبي عن كيفية الحصول على تذكرة طيران منخفضة السعر.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "ياهلا" :" هناك وجهات عالية وزحمة، لن تجد فيها تذاكر سفر منخفضة، مثل جدة - القاهرة يوميا 24 رحلة، ومستحيل تجد تذكرة مخفضة خاصة في المواسم والإجازات ".

وتابع:" مثلا إذا أردت السفر من جدة إلى سويسرا تكون التذكرة عالية إذا كانت الرحلة مباشرة، لكن إذا سافرت ترانزيت هذه أفضل الحلول خاصة إذا كان الطيران تجاري".

وأضاف:" أنا أسافر بشكل يومي وما نجد تذاكر مخفضة حتى إذا تم استخدام محركات البحث فهناك مواقع أحيانا تعطيك سعر جيد، ولكن عندما يحولك على الشركة الرئيسية يضيف لك مبالغ، بمعنى السعر الذي يكون في المواقع لا يتضمن الإضافات النهائية للسعر، وأحيانا يطالبون بشراء شنطة 20 أو 30 كيلو، ويعطيك أقل تذكرة لشنطة 7 كيلو".