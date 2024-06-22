إيران تعلن قدرة "حزب الله" الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل!

صحيفة الخليج 365: زعمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة إن "حزب الله" اللبناني لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل.

حرب جديدة

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة "إكس": "إن أي قرار غير حكيم يتخذه النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة، ستكون نتيجتها تدمير البنية التحتية في لبنان وكذلك تلك الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1948".

النظام الصهيوني

وأضافت البعثة: "لا شك في أن هذه الحرب سيكون فيها خاسر وحيد هو النظام الصهيوني، وإن حركة المقاومة اللبنانية، "حزب الله"، لديها القدرة على الدفاع عن نفسها وعن لبنان، وربما حان الوقت لإبادة هذا النظام غير الشرعي".