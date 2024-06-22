خلال أسبوع.. ضبط 10917 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 07 / 12 / 1445 هـ الموافق 13 / 06 / 2024 م إلى 13 / 12 / 1445هـ الموافق 19 / 06 / 2024م، عن النتائج التالية:: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 10917 مخالفًا، منهم 6969 مخالفًا لنظام الإقامة، و2967 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و981 مخالفًا لنظام العمل.: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1100 أشخاص 26% منهم يمنيو الجنسية، و72% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 44 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط متورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 24924 وافدًا مخالفًا، منهم 23880 رجلاً، و1044 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 17485 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 877 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9588 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.