القيادة تشكر وزير الداخلية على نجاح موسم الحج

نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. . #ولي_العهد يستقبل الأمراء ومفتي عام #المملكة وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في #الحج#اليوم | #حج_1445هـ | #كل_عام_وأنتم_بخير | #عيد_الاضحي_1445



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