شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تشكر وزير الداخلية على نجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

برقية ولي العهد

الدمام - شريف احمد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.فيما يلي نصها: "صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: تلقينا برقية سموكم رقم 320664 في 1445/12/12هـ المرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، والقائمين على منظومة أمن ضيوف الرحمن وخدمتهم في موسم حج هذا العام 1445هـ، المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، ومنع من تسول له نفسه التأثير في أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية متكاملة في إعدادها وتنفيذها، وتحقيق نقلة نوعية في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة طريق مكة، واستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة لتنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة مما مكن - بفضل الله - ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان. وقد تابعنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وسرنا ما لمسناه من حرص وتفان من الجميع في نيل شرف خدمة الحجاج. وإننا إذ نشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى سبحانه على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته العتيق وزوار مسجد نبيه صلوات الله وسلامه عليه، سائلين الله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب".وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.فيما يلي نصها: "صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اطلعنا على برقية سموكم رقم 320665 في 1445/12/12هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ، وخلوه ولله الحمد من الأمراض والأوبئة، وانتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة بتوفيق من الله وعون منه.ونشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، ورجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هـ، على تهنئتكم وعلى ما تحقق من نجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود التي بذلها الجميع، وتسابقهم لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - .ونسأل المولى القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يوفقنا جميعاً لخدمتهم، وأن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وبلادنا الغالية ويديم عليها أمنها ورخاءها إنه سميع مجيب".