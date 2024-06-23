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شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية للأسر النازحة في إقليم النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها 6.131 فرداً.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
وقدم فريق المركز للمرضى أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لهم الصحة والشفاء، فيما عبر المرضى والقائمون على مركز الغسيل الكلوي عن امتنانهم للجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يواصل دعم وتشغيل مركز غسيل الكلى بالضالع.
وبلغ عدد جلسات الغسيل من يناير إلى مايو 2024 ، 2.706 جلسات غسيل منها 22 جلسة طوارئ، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.124 فرداً من مرضى الفشل الكلوي.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تأمين الأدوية ومستهلكات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسيل الكلوي بـ 18 جهازاً، بالإضافة إلى تجهيز المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، والتعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى للإشراف على علاج الحالات ومتابعتها عن كثب ما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته، فضلاً عن توزيع وجبات خفيفة للمرضى بعد جلسات الغسيل.
وتشمل المساعدات المقدمة أسرة طبية خاصة بقسم التنويم وقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى أجهزة خاصة بالتنفس الصناعي وشفط السوائل وتخطيط القلب وبعض التجهيزات الطبية الأخرى.
وأوضح مدير مستشفى الضالع الدكتور عبد الرحمن المحرابي أن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى سيساعد في تفعيل الخدمات الصحية للمرضى بمحافظة الضالع.
ووزع المركز خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
مركز الغسيل الكلوياطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول على سير عمل مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي الذي يموله المركز بمحافظة الضالع ضمن المرحلة الخامسة.
وقدم فريق المركز للمرضى أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لهم الصحة والشفاء، فيما عبر المرضى والقائمون على مركز الغسيل الكلوي عن امتنانهم للجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يواصل دعم وتشغيل مركز غسيل الكلى بالضالع.
وبلغ عدد جلسات الغسيل من يناير إلى مايو 2024 ، 2.706 جلسات غسيل منها 22 جلسة طوارئ، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.124 فرداً من مرضى الفشل الكلوي.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تأمين الأدوية ومستهلكات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسيل الكلوي بـ 18 جهازاً، بالإضافة إلى تجهيز المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، والتعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى للإشراف على علاج الحالات ومتابعتها عن كثب ما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته، فضلاً عن توزيع وجبات خفيفة للمرضى بعد جلسات الغسيل.
معدات طبيةسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول معدات طبية لمستشفى الضالع المركزي، وذلك ضمن مشروع الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها في اليمن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتشمل المساعدات المقدمة أسرة طبية خاصة بقسم التنويم وقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى أجهزة خاصة بالتنفس الصناعي وشفط السوائل وتخطيط القلب وبعض التجهيزات الطبية الأخرى.
وأوضح مدير مستشفى الضالع الدكتور عبد الرحمن المحرابي أن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى سيساعد في تفعيل الخدمات الصحية للمرضى بمحافظة الضالع.
150 ألف ربطة خبزواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المركز خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد.
إسعاف المنيةنفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 56 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.