شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية