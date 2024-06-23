- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف رعدية.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.
وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها.
وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها.
طقس الباحة السعوديةكما شملت أجزاء من محافظات العقيق، والقرى، والمندق والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها.
وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.