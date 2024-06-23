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مصحوبة بعواصف رعدية.. هطول أمطار متفرقة على الباحة

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واس - الباحة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.
وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها.
هطول أمطار متفرقة على الباحة - واس

هطول أمطار متفرقة على الباحة - واس

طقس الباحة

كما شملت أجزاء من محافظات العقيق، والقرى، والمندق والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها.
وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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