شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف رعدية.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الباحة السعودية

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها.كما شملت أجزاء من محافظات العقيق، والقرى، والمندق والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها.وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.