ذبحوه وقطعوا جثته.. تفاصيل مقتل طفل مصري على يد أقاربه لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية

صحيفة الخليج 365: أقدم مصري وأبناؤه على قتل ابن عمه وتقطيع جثته لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية في محافظة أسيوط.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط تلقت بلاغا قبل أيام، باختفاء طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وبتكثيف البحث والتحري، عثر على جثة الطفل بإحدى الزراعات، وبها ذبح بالرقبة ومنزوعة الأطراف والساقين وأجزاء أخرى.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث، نجل عم الطفل وأولاده وآخرين، وتم ضبطهم، واعترفوا بذبح الطفل وتقديمه كقربان لمقبرة أثرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.