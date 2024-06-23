اخبار السعوديه

ذبحوه وقطعوا جثته.. تفاصيل مقتل طفل مصري على يد أقاربه لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

f9fa833b-736a-47d2-b0db-6c5769e65063_16x9_1200x676

صحيفة الخليج 365: أقدم مصري وأبناؤه على قتل ابن عمه وتقطيع جثته لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية في محافظة أسيوط.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط تلقت بلاغا قبل أيام، باختفاء طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وبتكثيف البحث والتحري، عثر على جثة الطفل بإحدى الزراعات، وبها ذبح بالرقبة ومنزوعة الأطراف والساقين وأجزاء أخرى.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث، نجل عم الطفل وأولاده وآخرين، وتم ضبطهم، واعترفوا بذبح الطفل وتقديمه كقربان لمقبرة أثرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا