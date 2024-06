شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إجازات مطولة في التقويم الدراسي الجديد.. اعرف مواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

14/4/1446 الموافق 17/10/2024

10-11/6/1446 الموافق (11-12) / 12 / 2024

6-7/11/1446 الموافق (4-5)/ 5 / 2025

يحقق الرؤى المنشودة والتطلعات المقصودة.. مختصون لـ " #اليوم": #التقويم_الدراسي الجديد يعزز استقرار العملية التعليمية

التقويم الدراسي الجديد

الدمام - شريف احمد - يشمل العام الدراسي المقبل 8 أسابيع للإجازة الصيفية، إذ يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 2024/ 8/ 18، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 2024/ 11/ 17، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2025 / 3 / 2، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2025 / 6 / 26.وبخلاف الإجازة الصيفية، فهناك أيضًا 3 إجازات نهاية أسبوع مطولة، بتواريخ:

سبق وأعلنت وزارة التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، إذ يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنســب (فصلين أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراسي؛ وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لاتقل عن 180يوماً.وتتيح القواعد المنظمة للتقويم الدراسي الصلاحية للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات وضع تقويمها الدراسي وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم؛ مع المحافظة على الإطار الزمني المعتمد للأعوام الدراسية الخمسة وبما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية.