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3 إجازات مطولة في التقويم الدراسي الجديد.. اعرف مواعيدها

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يشمل العام الدراسي المقبل 8 أسابيع للإجازة الصيفية، إذ يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 2024/ 8/ 18، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 2024/ 11/ 17، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2025 / 3 / 2، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2025 / 6 / 26.
وبخلاف الإجازة الصيفية، فهناك أيضًا 3 إجازات نهاية أسبوع مطولة، بتواريخ:
  • 14/4/1446 الموافق 17/10/2024
  • 10-11/6/1446 الموافق (11-12) / 12 / 2024
  • 6-7/11/1446 الموافق (4-5)/ 5 / 2025
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التقويم الدراسي الجديد

سبق وأعلنت وزارة التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، إذ يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنســب (فصلين أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراسي؛ وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لاتقل عن 180يوماً.
وتتيح القواعد المنظمة للتقويم الدراسي الصلاحية للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس في الخارج ومدارس الجاليات وضع تقويمها الدراسي وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم؛ مع المحافظة على الإطار الزمني المعتمد للأعوام الدراسية الخمسة وبما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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