خلال أسبوع.. ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة بعدد من مناطق المملكة

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية، ومخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في المنطقة الشرقية. وآخر لتخييمه في متنزه وطني دون ترخيص بمنطقة عسير. ومخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في منطقة حائل. ⁦This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 5 مخالفين لنظام البيئة لاستعلالهم الرواسب في منطقة تبوك.وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.