شكرا لقرائتكم خبر عن المخواة.. انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في ناوان والان نبدء بالتفاصيل

حرص القيادة الرشيدة

حملة إعلامية

الدمام - شريف احمد - انطلقت الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مقر مركز ناوان، وذلك بمدرسة الأمير سلطان الثانوية، ومدرسة ناوان للبنات وفي المراكز الفرعية المقامة بمحافظتي الحجرة ومحافظة غامد الزناد (مركز يبس) في منطقة الباحة.وأكد مدير إدارة تعليم المخواة علي الغامدي استكمال الاستعدادات لإطلاق الحملة التي تهدف إلى محو الأمية في مختلف المناطق، تحت إشراف وزارة التعليم التي تحرص على دعم مثل هذه الحملات.وأوضح الغامدي أن هذه الجهود تجسد حرص القيادة الرشيدة على توفير فرص التعلم النوعية ضمن برامج تنمية الإنسان، وصولاً إلى القضاء على الأمية. This is a Twitter Statusمسنة عمرها 75 عاما تتقدم لحملة محو الأمية بـ This is a Twitter Status ! This is a Twitter Status... This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ودعا إلى الالتحاق بالحملة والاستفادة من مختلف البرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، التي تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي التي تعمل على تطوير مختلف المهارات الحياتية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالإدارة ناصر بن محمد العُمري إطلاق حملة إعلامية تهدف إلى التعريف بمستهدفات الحملة وبرامجها المنوعة عبر حزمة من الرسائل الاتصالية، ويجري تنفيذها من خلال عدد من المنتجات الإعلامية.وأشار إلى أن الحملة تنفذ بالشراكة مع عدد من الجهات من بينها أمانة المنطقة ممثلة بالبلديات الفرعية بالمخواة وغامد الزناد والحجرة، وتركز على استثمار الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية في الساحات العامة لعرض المنتجات الإعلامية والمحتوى الإعلامي كالفيديوهات التعريفية والإنفوهات الرقمية.