شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أعضاء الشورى يبحث التعاون البرلماني في طاجيكستان وأوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يبدأ وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجكية - الأوزبكية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، زيارة رسمية إلى كل من جمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان، يلتقي خلاله أعضاء المجلس بأعضاء لجان الصداقة البرلمانية النظيرة وعدد من المسؤولين في البلدين.
وأوضح عضو المجلس رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجكية - الأوزبكية في مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء، أن زيارة وفد المجلس تأتي في إطار تعزيز التعاون في مجال العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى وبرلمان جمهورية طاجيكستان وأوزبكستان، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان السياري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدكتور حسن بن سالم آل مصلوم.
وأوضح عضو المجلس رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجكية - الأوزبكية في مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء، أن زيارة وفد المجلس تأتي في إطار تعزيز التعاون في مجال العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى وبرلمان جمهورية طاجيكستان وأوزبكستان، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تمثل تلك الزيارات المتبادلة بين #مجلس_الشورى والمجالس المماثلة والبرلمانات أهمية بالغة يُسعى من خلالها تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات#اليوم | @ShuraCouncil_SA— صحيفة اليوم (@alyaum) June 23, 2024
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لجنة الصداقة البرلمانيةوأشار الجرباء إلى حرص المجلس من خلال مايقوم به من جهود فاعلة في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية التي يعمل من خلالها على الحضور المثمر نظراً لما لها من أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والأقليمية تجاه مختلف القضايا بما يخدم المصالح المشتركة.
ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان السياري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدكتور حسن بن سالم آل مصلوم.