وفد أعضاء الشورى يبحث التعاون البرلماني في طاجيكستان وأوزبكستان

تمثل تلك الزيارات المتبادلة بين #مجلس_الشورى والمجالس المماثلة والبرلمانات أهمية بالغة يُسعى من خلالها تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات#اليوم | @ShuraCouncil_SA



للمزيد: https://t.co/FB3Fz5DAD9 pic.twitter.com/71wHK9ZEug