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وفد أعضاء الشورى يبحث التعاون البرلماني في طاجيكستان وأوزبكستان

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يبدأ وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الطاجكية - الأوزبكية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، زيارة رسمية إلى كل من جمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان، يلتقي خلاله أعضاء المجلس بأعضاء لجان الصداقة البرلمانية النظيرة وعدد من المسؤولين في البلدين.
وأوضح عضو المجلس رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجكية - الأوزبكية في مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء، أن زيارة وفد المجلس تأتي في إطار تعزيز التعاون في مجال العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى وبرلمان جمهورية طاجيكستان وأوزبكستان، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

لجنة الصداقة البرلمانية

وأشار الجرباء إلى حرص المجلس من خلال مايقوم به من جهود فاعلة في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية التي يعمل من خلالها على الحضور المثمر نظراً لما لها من أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والأقليمية تجاه مختلف القضايا بما يخدم المصالح المشتركة.
ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان السياري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدكتور حسن بن سالم آل مصلوم.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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