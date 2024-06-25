شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك سلمان وحائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (36) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (36) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك سلمان الملكية.— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) June 25, 2024
#الأمن_البيئي pic.twitter.com/37kp9tVamC
عقوبة رعي الإبلوأوضحت تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، وأن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.